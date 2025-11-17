Пожарникари два часа сваляха деца от най-високата точна на изоставена сграда в столицата

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Четири деца бяха спасени след акция на полицията и на пожарната в София. Тийнейджърите се качили на покрива на изоставена сграда в кв. Овча купел, за да си направят селфи, но се оказали в капан. Екипите на пожарната са ги свалили след почти два часа усилия. Децата са в добро състояние.

Не се знае кой е собственикът на изобеставената сграда, а достъпа до нея е напълно свободен. Който иска може да влезе и да се катери. Това не е редно, тъй като има изгнили дъски и необезопасени стълби, затова сме сигнализирали общината да издири собстеника и да обезопаси обекта.

Това коментира пред Нова тв комисар Антон Дерменджиев.

Сигналът за децата е подаден от случайно преминаващ гражданин, който е видял, че децата са на най-горната част на сградата и явно се е притеснил, че може да пострадат и се обадил на 112. Става въпрос за три сгради във формата на П. Става въпрос за около 12-13 етажа височина. Децата разказаха, че са се качили на най-високото от любопитство и искали да си направят снимки. Направили са си снимки между другото, коментира той.

Пожарната помогна много за свалянето на децата. Стресирани бяха като ги свалиха, посочи той.

Срещу родителите има административни мерки. Актове за родителите в случая няма да има, но има предписания да бъдат по-внимателни и да знаят къде са им децата, обясни комисарят.

Собственикът на сградата подлежи на актове и вероятно ще плаща глоби.

