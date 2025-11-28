Пожарникари извадиха момиче, заклещено в пералня

Пиксабей

Пожарникари от противопожарна служба в близост до западногерманския град Дармщат трябваше да разрязват пералня, за да извадят 8-годишно момиче, което се е заклещило вътре по време на игра, съобщи днес официален представител, цитиран от ДПА.

"Докато си играеше на криеница, тя търсеше по-добро скривалище“, разказа пред ДПА общинският пожарен инспектор Бенедикт Фрьолих, предаде БТА.

Момичето влязло в барабана на пералнята и се заклещило, което накарало родителите му да се обадят на пожарната. Спасителите първоначално се опитали да използват смазочен препарат и да разглобят машината, за да освободят момичето, преди да разрежат барабана с електрическа трион. Те успели да извадят детето невредимо.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!