Пожарникари от Шумен спасиха паднала в шахта коза

17.09.2025 / 01:00 0

снимка: Булфото

Пожарникари от Шумен спасиха паднала в шахта коза, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. 

Инцидентът станал в понеделник около 15,30 часа.

Съобщено било, че е паднала коза в шахта до трети блок на студентските общежития в Шумен, допълва Шум бг.

На място бил пратен спасителен екип. С помощта на алпийско оборудване екипът огнеборци успял да извади козата от шахтата.

 

