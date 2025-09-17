Пожарникари от Шумен спасиха паднала в шахта коза
снимка: Булфото
Пожарникари от Шумен спасиха паднала в шахта коза, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
Инцидентът станал в понеделник около 15,30 часа.
Съобщено било, че е паднала коза в шахта до трети блок на студентските общежития в Шумен, допълва Шум бг.
На място бил пратен спасителен екип. С помощта на алпийско оборудване екипът огнеборци успял да извади козата от шахтата.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!