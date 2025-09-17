снимка: Булфото

Пожарникари от Шумен спасиха паднала в шахта коза, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Инцидентът станал в понеделник около 15,30 часа.

Съобщено било, че е паднала коза в шахта до трети блок на студентските общежития в Шумен, допълва Шум бг.

На място бил пратен спасителен екип. С помощта на алпийско оборудване екипът огнеборци успял да извади козата от шахтата.

