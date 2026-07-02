Пожарникари съветват: Дръжте пожарогасителя в купето на колата, а не в багажника

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Мястото на пожарогасителя в лекия автомобил е в купето, а не в багажника. За това съветват от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Стара Загора във връзка с летните горещини и зачестилите инциденти на пътя, предаде БГНЕС.

Според директора на дирекцията комисар Стоян Колев, масовата практика уредът да се държи при багажа крие сериозни рискове, особено при по-новите автомобили. Причината е в електрониката.

Когато водачът усети дим или види пламъци, първото правило е да спре и да изключи акумулатора, за да прекъсне захранването при евентуално късо съединение. Точно тогава обаче възниква проблемът.

"Всички багажници вече са електрически. Изключите ли акумулатора или ако самият пожар прекъсне ел. инсталацията, вие оставате без ток. Багажникът остава заключен. Вие сте навън, колата гори, а пожарогасителят ви е вътре", обясни комисар Колев пред БГНЕС.

Достъпът до багажника може да се окаже невъзможен и при обикновен пътен инцидент. Ако автомобилът бъде ударен отзад, ламарините се деформират и вратата заяжда. Ако в същия момент има и лек удар отпред, който предизвика огън в двигателя, водачът на практика няма как да стигне до пожарогасителя си.

Проблем се оказва и опитът да се отвори предният капак при вече започнало горене.

"Ако се е развил пожар – примерно от 30 секунди или една минута – жилото, с което се вдига предният капак, прегаря, тъй като има пластмасови водачи. На практика вие не можете да отворите", предупреди Колев. В такива ситуации огнеборците съветват прахът да се впръсква през малките процепи и декоративни решетки.

Единственият сигурен вариант е пожарогасителят да се държи вътре в колата, но той задължително трябва да бъде закрепен на специална стойка. Ако бутилката просто се остави на пода, при рязко спиране или завой може да се изтърколи напред, да влезе под педалите и да попречи на спирането на автомобила.

"Препоръчително е да е на удобно място и да бъде стабилно закрепен, но да се изважда лесно. На моя автомобил например е отпред, на специална стойка под краката на пътника отдясно. Само с дръпване се откопчава и се изважда", обясни директорът на старозагорската пожарна.

От РДПБЗН съветват още шофьорите да си купуват пожарогасители от поне 2 килограма, тъй като малките еднокилограмови бутилки често нямат достатъчен ресурс за гасене.

Редактор "Екип на Петел",

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