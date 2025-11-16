Пожарникари се опитват да свалят четири деца от сграда в София

Снимка Булфото

Огнеборците са на крак в столицата.

Нов случай на деца, качили се в изоставена сграда.

Четирима тийнеджъри са влезли в изоставена сграда на кръстовището на улиците "Любляна" и "Никола Петков" в столичния квартал "Овча купел".

По данни на МВР става въпрос за 2 момичета и 2 момчета.

На място има екип на пожарната, които се опитват да свалят децата. По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г., пише nova.bg

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!