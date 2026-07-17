Пожарникари спасиха две къщи при пожар в сухи треви край поповското село Ломци
17.07.2026 / 11:04 0
Снимка: Булфото, архив
Бързата намеса на екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Попово предотврати разрастването на пожар и спаси две къщи на ул. „Роза“ в село Ломци, община Попово.
Сигналът за пожара в сухи треви е подаден на 16 юли около 17:17 ч.
Няма данни за пострадали.
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