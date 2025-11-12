Пожарникари спасиха жена, заседнала на дърво в Русе

Снимка: Булфото, архив

Необичайна спасителна акция са провели русенските огнеборци снощи. Екип на сектор "Специализирани оперативни дейности" (ССОД) е бил повикан да помогне на жена, покатерила се на дърво, която не е можела да слезе самостоятелно, пише dunavmost.com.

Сигналът е получен между 20:41 и 21:30 ч. Инцидентът се е разиграл на улица "Захари Стоянов", в близост до блок 80.

Пристигналият на място екип е установил 36-годишна жена, която се намирала на клоните на дървото.

За да я свалят безопасно на земята, спасителите са използвали специализирана техника – автовишка.

Операцията е приключила успешно и жената е свалена без наранявания.

Причините за качването ѝ на дървото не се съобщават в официалния бюлетин на МВР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!