Пожарникари спасиха жена, заседнала на дърво в Русе
Снимка: Булфото, архив
Необичайна спасителна акция са провели русенските огнеборци снощи. Екип на сектор "Специализирани оперативни дейности" (ССОД) е бил повикан да помогне на жена, покатерила се на дърво, която не е можела да слезе самостоятелно, пише dunavmost.com.
Сигналът е получен между 20:41 и 21:30 ч. Инцидентът се е разиграл на улица "Захари Стоянов", в близост до блок 80.
Пристигналият на място екип е установил 36-годишна жена, която се намирала на клоните на дървото.
За да я свалят безопасно на земята, спасителите са използвали специализирана техника – автовишка.
Операцията е приключила успешно и жената е свалена без наранявания.
Причините за качването ѝ на дървото не се съобщават в официалния бюлетин на МВР.
