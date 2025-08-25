Пожарникарски хеликоптер се разбива в езеро, докато събира вода

Кадър БТВ

Хеликоптер се разби в езеро в Роспорден, Франция, докато се опитва да загребе вода, за да се справи с пожара в неделя. Очевидец засне видео.

Пилотът, служителят на борда на хеликоптера и свидетел са откарани в местна болница, без да се съобщава за жертви, според изявление на местната община, пише Ройтерс, цитирани от БТВ.

Властите незабавно са предприели мерки за ограничаване на риска от замърсяване, заяви кметът Мишел Лусуарн в изявление в социалните медии.

