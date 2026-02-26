Позиция на Фискалния съвет относно удължителния закон за бюджета

От Фискалния съвет излязоха с позиция относно удължителния закон за бюджета.

Фискалният съвет определя като положителна стъпка ранното приемане на удължителния бюджет от страна на МС, се казва в писмо, изпратено до медиите.

Публикуваме пълния текст на позицията:

Позиция на Фискалния съвет относно



Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Фискалният съвет определя като положителна стъпка ранното приемане на удължителния бюджет от страна на МС. Определя също като отговорно действие предложението удължителният бюджет да е в сила до приемането на редовния за 2026 година.

Ако Народното събрание го приеме, това предотвратява несигурност в публичните финанси още отсега, дава спокойствие на общините и публичния сектор, както и защитава големите плащания и евросредствата към бизнеса и гражданите.

Редом с това решението показва отговорност пред европейските партньори и международните пазари.

Фискалният съвет окуражава всяко действие, което води до стабилни публични финанси.

