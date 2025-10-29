Позлатяват магнетично българско село

Кадър Фб

В тунджанското село Голям манастир предстои изграждането на нов посетителски център, който ще бъде финансиран с европейски средства. За целта ще се извърши ремонт на съществуваща общинска сграда, а проектът е одобрен по линия на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Новината съобщи кметът на община Тунджа Станчо Ставрев в своя профил във Facebook, предаде Блиц.

Селото е сред най-посещаваните в региона заради своите културни, природни и исторически дадености, които привличат все повече туристи. В тази връзка общината планира и допълнителни подобрения – предстои кандидатстване по Програмата за развитие на земеделието и селските райони за изграждане на път към Манастирските възвишения в посока местността Църквичката.

Целта е да се улесни достъпът до тази живописна зона и едновременно с това да се осигури по-добра превенция срещу пожари, уточнява кметът Ставрев.

Подобен посетителски център вече функционира в друго село от общината – Генерал Инзово. Той е разположен в ремонтираната сграда на старото училище и предлага работилници за традиционни занаяти като изработка на кукерски маски, тъкачество, грънчарство и бродиране на български шевици. Центърът се е превърнал в културно средище, чиято основна мисия е да съхранява и развива местните традиции и обичаи.

Проектът за изграждане на посетителски център в село Голям манастир е поредният одобрен за финансиране от местната администрация по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Страхотна новина за красиво място у нас, пазещо истинско природно богатство

До момента община Тунджа е подала общо 14 проекта, чрез които се очаква да бъдат инвестирани в селата над 8,4 милиона лева. Това съобщи още през септември кметът Станчо Ставрев, подчертавайки, че подобни инициативи са ключови за развитието на малките населени места и за популяризирането на културното наследство на региона.

