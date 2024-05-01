Познахте ли тези млади войници от НРБ? Днес са абсолютни тигри на България

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Орлин Горанов пусна снимка от времето, когато е отбивал военната си служба и предизвика голям интерес. На нея се оказа не само той, а и големия Иван Лечев, с който са били заедно, предаде Вихрогон.бг.

Изнамерих една снимка на батко ви Орлин, преди около 110 години по време на военната ми служба 🤣 Ляво: Сашо, долу - моя милост и вдясно е моят страхотен приятел Иван Лечев. Абсолютни тигри! Ех, времена.

Продължение в https://vihrogon.bg/orlin-goranov-pusna-snimka-ot-kazarmata-sashtijat-sam-si/

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