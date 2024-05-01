Познахте ли тези млади войници от НРБ? Днес са абсолютни тигри на България
Кадър ФБ
Орлин Горанов пусна снимка от времето, когато е отбивал военната си служба и предизвика голям интерес. На нея се оказа не само той, а и големия Иван Лечев, с който са били заедно, предаде Вихрогон.бг.
Изнамерих една снимка на батко ви Орлин, преди около 110 години по време на военната ми служба 🤣 Ляво: Сашо, долу - моя милост и вдясно е моят страхотен приятел Иван Лечев. Абсолютни тигри! Ех, времена.
Продължение в https://vihrogon.bg/orlin-goranov-pusna-snimka-ot-kazarmata-sashtijat-sam-si/
За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!