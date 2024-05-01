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Познахте ли тези млади войници от НРБ? Днес са абсолютни тигри на България

01.05.2024 / 14:48 2

Кадър ФБ

Орлин Горанов пусна снимка от времето, когато е отбивал военната си служба и предизвика голям интерес. На нея се оказа не само той, а и големия Иван Лечев, с който са били заедно, предаде Вихрогон.бг.

Изнамерих една снимка на батко ви Орлин, преди около 110 години по време на военната ми служба 🤣 Ляво: Сашо, долу - моя милост и вдясно е моят страхотен приятел Иван Лечев. Абсолютни тигри! Ех, времена.

Продължение в https://vihrogon.bg/orlin-goranov-pusna-snimka-ot-kazarmata-sashtijat-sam-si/

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Коментари
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Серж (преди 53 секунди)
Рейтинг: 163841 | Одобрение: 32101
Вензелите приличат на кашишки, но са доста мътни и не се различават добре. Заеби вензелите!...Виж униформите им в какъв цвят са! Никога не е имало в сухопътните войски зимна бойна униформа, в син цвят, в БНА! Тази снимка е обработвана от човек, който не е служил войник и не е виждал "въшкарник" през живота си!...:devil: Дори и червените петолъчки на кепетата ги е тонирал в синьо...:silly::woot:Ухилен
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kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 38396 | Одобрение: 4496
Тигри без зъби!!!Като им гледам вензелите,приличат на строители на живота на хората!!!

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