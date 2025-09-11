Познахте ли я? Днес цяла България я одумва в Ергенът

Кадър Инстаграм

Без съмнение една от най-колоритните участнички в новото реалити "Ергенът: Любов в рая" е Емили Шишкова, пише Dama.bg. Смуглата дама изуми всички с непринуденото си поведение, което мнозина определят дори като скандално на моменти. Оказва се, че преди корекциите по себе си, Емили е изглеждала доста по-различно. В социалните мрежи се завъртя и новина от 2015 г., когато тогава 17-годишната Емили е била наказана със самостоятелна форма на обучение, след като пребила своя съученичка. Момичето е било прието в Неврохирургията на старозагорската болница със сериозни травми, а случаят предизвика остра обществена реакция, особено след като побойничката се похвалила в социалните мрежи и дори публикувала снимка от нападението. Днес обаче, скандалната Емили е категорична, че е напълно нов човек, който просто търси любовта.





