Познат на шофьорите от "Челопешко шосе" проговори за дейността им

Снимка: Булфото

Нови детайли излизат наяве след тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, а трима бяха приети в болница в критично състояние. Докато разследването напредва, прокуратурата съобщи, че започва проверка на доходите на един от обвиняемите, както и на обстоятелствата около издаването на шофьорската му книжка. В същото време жители на квартала, в който живеят задържаните, отхвърлят твърденията, че мъжете са се занимавали с престъпна дейност.

В понеделник съдът трябва да реши дали двамата обвиняеми да останат за постоянно в ареста. Срещу тях са повдигнати обвинения за причиняване на тежко пътнотранспортно произшествие с умисъл, довело до смъртта на повече от един човек.

Напрежение на мястото на инцидента

Според разказите на пожарникарите, в хаоса след катастрофата близки на един от участниците в гонката започнали да проявяват агресия.

„Викаха, отправяха заплахи и ни пречеха да си вършим работата“, твърди Влахов.

По това време шофьорът на автобуса все още бил в шок от преживяното.

Съседите: "Не са гангстери"

В квартала, където живеят двамата обвиняеми, настроенията са различни. Повечето жители отказват да говорят пред камера, като посочват, че скърбят за загиналите, които също са техни съседи и близки.

Други обаче защитават задържаните.

„Дали Васил, дали Миро – изкарват ги като група гангстери, а това не е така. Винаги са се отзовавали, когато някой е имал нужда от помощ“, казва местният жител Владимир Георгиев.

Той допълва, че е научил от свои познати, че Васил е един от шофьорите, участвали в инцидента.

„Има няколко момчета, които са от групата „Калашниците“. Някои имат бизнес, други работят нормална работа. Васил е добро момче. Има няколко автомобила“, твърди Георгиев.

По думите му групата, известна в квартала като „Калашниците“, е от столичния квартал „Ботунец“, а част от членовете ѝ имат полицейски регистрации.

Проверки по всички версии

Междувременно прокуратурата разширява обхвата на разследването. Освен обстоятелствата около самата катастрофа, ще бъдат проверени финансовото състояние на един от обвиняемите, произходът на средствата му и автентичността на шофьорската книжка, с която е управлявал автомобила.

Очаква се развитието по делото да продължи още в началото на седмицата, когато съдът ще се произнесе по искането за постоянен арест на двамата обвиняеми отбелязва Флагман. До тогава разследващите продължават да събират доказателства, а въпросите около една от най-тежките катастрофи в София през последните години остават повече от отговорите.

Т.нар. „банда на Калашниците“ е неофициалното название на група, свързвана от медиите и разследващите органи с престъпна дейност в София, основно в кварталите „Ботунец“, „Студентски град“ и „Факултета“.

Според публикации в българските медии и данни от полицейски акции, групата е била обект на разследвания за дейности като сводничество и склоняване към проституция, трафик на жени, изнудване и рекет, пране на пари, упражняване на контрол върху просещи лица.

Името ѝ идва от прякора на сочения за един от лидерите ѝ Петър Александров – „Пешо Калашника“, а оттам и медиите започват да наричат групата „Калашниците“.

Важно е да се отбележи, че не съществува официална структура или регистрирана организация с това име. Определението „банда на Калашниците“ е предимно медийно и оперативно название, а принадлежността на конкретни лица към нея следва да бъде доказана по съдебен ред.

Редактор "Екип на Петел",

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