Познайник на полицията умишлено запали 5 коли и двубандажен валяк в Белослав

Преди дни, 35-годишен мъж от Белослав, който е известен на полицията, но не е осъждан, е задържан за срок от 72 часа, след повдигнато му обвинение за извършен палеж. Пожарът е възникнал на една от улиците в града в ранните часове на деня, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР - Варна.

В резултат на предприети незабавни полицейски действия на служители от Четвърто РУ Варна, е установено , че виновника е запалил умишлено 5 леки автомобили и 1 двубандажен валяк, паркирани един до друг, собственост на различни физически и юридически лица, в следствие на което всички моторни превозни средства са изгорели.

Материалите са докладвани на дежурен прокурор при ВОП, предявено е обвинение на извършителя , след което му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 72 часа. Работата продължава.

