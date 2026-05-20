Практическо образователно посещение в Районен съд – Варна направиха студенти от ИУ

Снимка Районен съд - Варна

Поредна група студенти на Икономическия университет във Варна, за поредна седмица наблюдават публични заседания по дела, съгласно споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Районния съд и висшето учебно заведение.

Първокурсници от специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“, заедно с преподавателя си по „Основи на правото" гл. ас. д-р Милена Цветковска, наблюдаваха разглеждане на наказателно дело за държане на наркотични вещества, заседание по административно-наказателно дело, свързано с обжалване на електронен фиш, както и разпоредително заседание по наказателно дело от общ характер, при което адвокатите-защитници на подсъдимите пожелаха разглеждане в процедура на съкратено съдебно следствие.

Освен наблюдение, преди и след отделните заседания студентите успяха да разговарят с председателя на съдебния състав - съдия Валентин Пушевски, който им разясни реда и възможностите за обжалване пред съда на наложени глоби и санкции от различни административнонаказващи органи. Наказателният съдия обясни също законовата уредба на съкратеното съдебно следствие, като акцентира над спецификата и предимствата на процедурата, доколкото с нея се съкращава процеса на доказване, пестят се време и средства за допълнителни експертизи и разноски по делото, а подсъдимите се ползват от редукция с 1/3 на предвиденото за съответното деяние наказание „лишаване от свобода“, съобщиха от пресцентъра на Районен съд - Варна.

