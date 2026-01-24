Прасето от протестите тръгна на турне из България
Скулптурата на прасе-касичка, която стана символ на протестите, напусна жълтите павета в столицата и дойде в Плевен на площада срещу голям търговски обект. Това предаде Булфото.
По време на турнето си прасето подкрепя кампаниите „Опази изборите“ и „Ти броиш“ за набиране на доброволци - пазители на честния вот. Всеки пълнолетен гражданин може да се включи като пазител на вота, видеонаблюдател при броенето, видео репортер или дрон оператор.
