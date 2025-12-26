Пращат в Германия черната кутия от самолетната катастрофа, при която загинаха либийски военни

Кадър Youtube

Черната кутия, извадена от самолетната катастрофа в Турция, при която във вторник загинаха военният началник на западна Либия генерал Мухамед Али Ал Хадад, четирима либийски военнослужещи и трима членове на екипажа, ще бъде изпратена в Германия за анализ, съобщава bTV.

Мярката е предприета „с цел да се осигури прецизен технически анализ“, съобщи либийското Министерство на вътрешните работи, цитирано от ДПА.

Либийската криминална полиция е изпратила ДНК проби от роднини на жертвите на турските власти, за да потвърдят самоличността им.

В сряда турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу заяви в Х, че черната кутия на разбилия се самолет ще бъде анализирана в „неутрална страна“ след предварителното разследване, но не посочи конкретна държава.

Либия се бори да възстанови стабилността си след въстанието от 2011 г., което сложи край на 42-годишната диктатура на Муамар Кадафи.

За властта се борят две правителства - правителството на националното единство в Триполи, ръководено от Абделхамид Дбейба, и другото в Бенгази, в Източна Либия, подкрепяно от влиятелния генерал Халифа Хафтар.

