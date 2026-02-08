Пратиха български шофьор зад решетките в Гърция

Снимка Пиксабей

Българин загази в Гърция.

Апелативният съд на Тракия осъди на 6 години и 11 месеца лишаване от свобода, без отлагане на изпълнението, българин-шофьор на товарен автомобил, участвал в тежка катастрофа с множество жертви през август миналата година на участъка от магистрала „Егнатия Одос“ между Комотини и Ксанти.

Съдът призна подсъдимия за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост, както и за причиняване на телесни повреди по непредпазливост, като отчете наличието на смекчаващи вината обстоятелства, информира БГНЕС.

Инцидентът е от 18 август 2025 г., когато на няколкостотин метра преди тол станцията при Ясмос управляваният от осъдения човек камион се е врязал с висока скорост в спрели вдясно на пътното платно леки автомобили. В резултат е избухнал пожар, при който загиват трима души, а четирима са ранени.

Първоначално българинът беше заплашен дори от доживотна присъда, но съдът прие предложението на прокуратурата и го оправда по това обвинение. Според изводите, направени въз основа на експертните заключения, материалите по делото и свидетелските показания, не е било доказано, че той е действал при условията на т.нар. опасно шофиране, а че фаталният резултат е настъпил вследствие на непредпазливост.

Защитата на подсъдимия твърдеше, че отговорността не е изцяло негова, като посочи, че друго превозно средство внезапно е препречило пътя му, което е повлияло на траекторията на движение и е ограничило възможностите му за реакция.

