Правата ни при работа на открито и закрито при екстремно високи температури според ГИТ

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Синоптиците предвиждат все по-високи температури и е време да се напомни на работодателите, че са длъжни да се съобразят, опазвайки живота и здравето на служителите си.

ИА "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) показва на страницата си, че в зависимост от това дали работата се изпълнява на открито или се извършва в закрити помещения се прилагат различни организационни и/или технически мерки, пише "Фокус".

При работа на открито тези мерки предотвратяват риска за работниците от неблагоприятните климатични условия, свързани с високите температури особено при обявени от Националния институт по метеорология и хидрология червен или оранжев код за опасни метеорологични явления. Сред организационните мерки, които имат по-добър ефект при работата на открито, са въвеждане на повече почивки, които да се прекарват в специално осигурени климатизирани помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма, промяна на работното време с цел избягване на полагането на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида работа и др.

При работа в закрити помещения се препоръчва въвеждането на технически мерки, за да се осигури оптимална температура и да се ограничи рискът от прегряващ микроклимат. Според разпоредбите на специалната Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, през топлия период градусите на закрито трябва да бъдат между 18 и 25 в зависимост от типа работа – лека, средна или тежка. Определена е и допустима температура, която не може да бъде над 28 градуса. При определени изключения при много висока температура навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

При работни процеси на закрито, при които поради естеството на дейностите не биха могли да се постигнат оптимални температури – например при леене на метали, по-ефективни са организационните мерки, сред които и осигуряване на подходящи помещения за почивка. За възстановяване на топлинния и водно-солевия баланс на организма трябва да се осигури достатъчно количество питейна вода, както и студени напитки. Работодателят трябва да осигури подходящи лични предпазни средства и работно облекло.

Осигуряването на долекарска и първа медицинска помощ е задължение на работодателя, както и осигуряване на възможност за транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

Проверките при работа на открито са приоритет в дейности като строителство и селско стопанство, където трудът се полага основно на открито. Контролните органи извършват проверки за съответствието на параметрите на микроклимата с допустимите норми както по сигнали, така и по време на текущата си инспекционна дейност.

Редактор "Екип на Петел",

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