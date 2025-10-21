Праведните се застреляха сами в касапницата

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Уникална драма се разрази в „Трейтърс“. Играта напусна Тино, след като получи осем гласа на кръглата маса срещу пет за Владо Николов. След като призна, че е праведен, музикантът си тръгна с насълзени очи и призна, че много обича всички участници.

Гласуването повече бе подкрепа за Владо, отколкото атака срещу мен. Някои хора се скатаха покрай това гласуване. Бяачорски знаеше, че съм праведен и въпреки това видях името си на негова табелка, установи Тино.

Водещият Владо Карамазов пък не пропусна да нахока праведните.

Вие допуснахте голяма грешка и се застреляхте сами. Не се научихте да я играете тази игра, и не знам как ще поправите грешката си. Знам само, че тази вечер предателите ще спят спокойно, а вие, праведните, ще сънувате кошмари, каза Карамазов.

Преди гласуването Анна-Мария Граченова прогнозира, че предстои касапница и посочи Владо Николов като сигурен предател. Тя първа даде вота си за него, докато легендата на волейбола бе убеден, че на 60 процента предателят е Тино.

Впоследствие обаче Владо намери сили да благодари на всички за подкрепата, и да ги помоли за извинение, че ги е подвел.

Според Оля Малинова Тино си е тръгнал напразно. Водещата призна, че й се скъсва сърцето, и е плакала от яд.

За напускането на Тино съжаление изрази и Мирела. Аз искам да си ходя, не мога, това е. Не искам да съм част от това. Аз го гледах в очите и му вярвах, и въпреки това написах името му, за да не съм страхливка и да поема отговорност. Излязох обаче още по-голяма страхливка, вайкаше се по бТВ актрисата.

Що се отнася да втория предател, - Мая Пауновска, тя отдаде дължимото на съмишленика си: Този лисунгер Бачорски как ги е омотал, мозъка ми в момента е туф. Мога само да му благодаря, че ме покани да участвам рамо до рамо с него в това толково интересно преживяване.

