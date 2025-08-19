Правило за всички собственици на дизелови коли

Пиксабей

Филтърът за твърди частици на дизеловия двигател е керамична вложка в ауспуха, която събира частици сажди. С течение на времето той се запушва и единственият начин да се почисти е изгарянето на утайката при температура над 600 °C.

Както пише Interia, механиците съветват да се помни правилото 20–2500: веднъж седмично или две карайте по магистралата за 20 минути при 2000–2500 оборота в минута, предаде Ауто Блиц.

Експертите казват, че тази техника е достатъчна, за да се загрее ауспухът и да започне процесът на регенерация. На практика това е скорост от около 90–120 км/ч на пета или шеста предавка. По-малко време – и филтърът няма време да се почисти, образувайки по-плътни отлагания.

В града филтърът за твърди частици се запушва по-бързо. Пътувания от 5-10 км не загряват двигателя, а температурата на отработените газове остава на 200-300 °C.

Добавете постоянни спирания и ниски обороти и получаваме повече сажди, които нямат време да изгорят. В този режим проблеми с филтъра могат да се появят още при пробег от 30-40 хиляди км.

Първите симптоми са бавно ускорение, повишен разход на гориво, дим при рязко ускорение, миризма на изгоряло. Ако оранжевата лампа на DPF светне, това е сигнал за действие.

За регенерация двигателят трябва да е загрят, трябва да има достатъчно гориво в резервоара. В първите минути от процеса температурата на отработените газове само се повишава, след което компютърът включва активна регенерация. Последният етап е стабилно изгаряне на саждите, което може да бъде придружено от бял дим от тръбата.

Честотата на тази процедура зависи от стила на шофиране. Шофьорите в града трябва да я повтарят седмично, а на кратки маршрути - дори по-често. Тези, които редовно шофират по магистрали, почти не се нуждаят от допълнителни действия – филтърът се възстановява по време на нормално пътуване.

