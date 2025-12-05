Правителство, синдикати и работодатели постигнаха съгласие по преработения Бюджет 2026

Снимка: Булфото

"Имахме изключително ползотворна работа, в резултат на което можем да кажем, че синдикат, бизнес и правителство постигнахме съгласие по Бюджет 2026 г. Вчера те проведоха среща помежду си, на която постигнаха компромис по всички спорни въпроси, което улесни днешната ни среща."

Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова след среща със социалните партньори, посочва bTV.

Основните акценти, по които постигнаха съгласие, са:

- отпада мярката за увеличаване на данък дивидент,

- отпада изискването за СУПТО,

- отпада увеличаването на осигурителната вноска,

- максималният осигурителен доход остава на ниво от 2300 евро

Заплатите в сектор сигурност и отбрана се отвързват от средната заплата. С 450 млн. евро се намалява капиталовата програма. Разходите са в 40,1% от БВП на страната, каза още финансовият министър.

В понеделник правителството внася коригирания проектобюджет в НС, заяви финансовият министър.

