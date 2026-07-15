Правителството даде 2,5 млн. евро за нов ферибот на Белослав

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Правителството одобри финансиране в размер на 2,5 млн. евро за община Белослав за извършени дейности по договор за изграждането на нов моторен ферибот, съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата са предназначени за покриване на неотложни плащания, свързани с изпълнението на договора за изграждането на плавателния съд.

След влизането в сила на закона за държавния бюджет за 2026 г. предоставянето на средствата ще бъде одобрено по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

През октомври 2025 г. община Белослав се сдоби с нов ферибот. Плавателният съд е дълъг 57 метра и 15 метра широк и събира до 40 автомобила и 230 души.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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