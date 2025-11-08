Правителството на Иран предвижда режим на водата в Техеран

Снимка: Пиксабей

Правителството на Иран предвижда спиране на водата в Техеран, за да се ограничи потреблението, предадоха Франс прес и ДПА, цитирани от БТА. Причината е сушата в страната.

Днес министерството на енергетиката заяви, че режимът на водата ще позволи да се избегне пилеенето на този ресурс, но призна, че това може да причини неудобство на жителите на столицата, посочва Франс прес.

Редица ирански медии споменават, че дори вече е започнало спирането на водата през нощта в някои райони на града.

Техеран има над 10 милиона жители, пише Франс прес, докато според ДПА жителите на столицата и околните райони са около 15 милиона.

Валежите в столицата на Иран са на безпрецедентно ниско ниво от почти век насам, заяви пред октомври ирански представител.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан предупреди в четвъртък, че Техеран може би ще трябва да бъде евакуиран заради недостига на вода, ако не завали до края на годината. Пезешкиан не уточни как би протекла подобна операция.

„Ние сме принудени да прекъсваме водоснабдяването на гражданите през някои вечери, за да могат резервоарите да се напълнят“, заяви министърът на енергетиката на Иран днес Абас Алиабади, цитиран от информационната агенция ИСНА, предаде ДПА. Освен това той каза, че се очаква значително намаляване на налягането на водата. Затова населението трябва да инсталира резервоари за вода и помпи, за да компенсира пропуските в доставките, каза министърът.

Режимът на водата през нощта ще засегне и други части на страната, отбелязва ДПА.

От 31 провинции в Иран в 15 не е валяло изобщо от октомври насам, припомня ИСНА, цитирана от Франс прес.

