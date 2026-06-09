Правителството на Радев сменя шефовете на НАП и разузнаването

Снимка: Булфото

Правителството на Румен Радев ще одобри нови ръководители на Държавна агенция „Разузнаване“ и на Националната агенция за приходите (НАП) на заседанието си тази сряда. Това става ясно от предварителния дневен ред, разпространен от пресслужбата на Министерския съвет.

Първа точка от заседанието е предложение до Народното събрание за назначаване на нов председател на разузнаването, чието име все още не е обявено. Настоящият шеф на агенцията е Антоан Гечев, който заема поста от 2021 г., назначен от служебния кабинет на Стефан Янев. Петгодишният му мандат изтича тази година. Формирането на сегашното правителство беше съпътствано от анализи на ключови фигури още през май.

Според новите правила, приети от предишния парламент, ръководителят на разузнаването вече се избира от Народното събрание по предложение на правителството.

Дневният ред на кабинета предвижда и смяната на изпълнителния директор на НАП Милена Кръстанова, пише „24 часа“. Тя беше назначена на поста през март тази година от служебното правителство на Андрей Гюров.

Редактор "Екип на Петел",

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