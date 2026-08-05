Правителството одобри бюджетната процедура за 2027 г.

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Правителство на Румен Радев одобри бюджетната процедура за 2027 г., с която се поставя началото на подготовката на държавния бюджет и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2027–2029 г., съобщи бТВ.

С решение на Министерския съвет беше одобрена бюджетната процедура за 2027 година. Документът определя организацията и координацията между институциите при планирането и изготвянето на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 г., както и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027–2029 г., която служи като мотиви към него, предаде БГНЕС.

Процедурата е съобразена със сроковете, заложени в Закона за публичните финанси и свързаната нормативна уредба, както и с графика за изготвянето и изпращането до Европейската комисия и Еврогрупата на проекта на бюджетен план на България за 2027 година.

В обхвата ѝ попадат всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но са включени в сектор „Държавно управление“.

През 2027 г. програмен формат на бюджет ще прилагат всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет. Изключение правят Народното събрание и съдебната власт, за които редът е уреден със закон.

Програмното бюджетиране има за цел да повиши качеството на управлението на публичните финанси, да подобри процесите по планиране и изготвяне на проектобюджетите, както и да засили прозрачността и отчетността на бюджетната система.

Редактор "Екип на Петел",

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