Правителството одобри ремонта и разширяването на пристанището на Военноморската база във Варна

14.01.2026 / 13:47 4

Булфото

На днешното си заседание Министерският съвет взе решение за даване на разрешение на министъра на отбраната за сключване на договор за „Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване на акваторията на ВМБ- Варна (ВР 1318)“, при реализацията на която е наличен основен интерес, свързан със сигурността на страната.

Ремонтът е необходим с цел приемане, базиране и обслужване на новопридобитите бойни кораби и съответното оборудване, съобщиха от пресцентъра на МС.

Проектът предвижда ремонт и разширяване на пристанищната инфраструктура, изграждане на съоръжения за поддръжка и базиране на новопридобитите кораби и удълбочаване акваторията на Военноморска база - Варна.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 3 минути)
Рейтинг: 172270 | Одобрение: 18645
Те са с пласмаов корпус миночистачи и не газят дълбоко!!!;):errm:;) Там е около 12 метра дълбочината,сигурно  някои натовски кораби да могат да акостират там!!!;):errm:Усмивка На това място беше удобно да се изгради контейнерно пристанище и да конкурираме Констанца,като поделенията пясъка и старшинското училище да станат депо за контейнери,като има връзка и с жп инфраструктурата!!!;):errm:Ухилен Самата база не е на удачно място,близо е до база Петрол и това не е добре стратегически!!!;):errm:Ухилен
1
0
уйчо (преди 6 минути)
Рейтинг: 122200 | Одобрение: 6880
По-добре да пуснат "Дръзки" на вода, по-евтино ще излезе, отколкото да мъкнат тея железа за скрап. Може и Mr Baba на вълнолома да преправят в боен кораб, пак по-добре.
0
0
zorkooko (преди 6 минути)
Рейтинг: 6884 | Одобрение: 1254
а за какво са ни " военни кораби " освен да имаме няколко " бойни " адмирали да има къде да назначавамв " наши " хора на хубави длужности да получават добра заплата / пенсия
zorkooko
0
0
KRISTINCHO (преди 29 минути)
Рейтинг: 42524 | Одобрение: 34
Не разбрах кои са новопридобитите бойни кораби за които трябва да се направи това удълбочаване. Данеби да става въпрос за тези 7-кораба дадени безплатно от Белгия и Нидерландия, за които са необходими 42 млн.€. за ремонт. Ако е така, по добре е тези "НОВИ" СЕДЕМ кораба да ги предадеме за скраб или да ги подарим на Украйна.
Нищо добро не те чака, ако в двора ти влезе КОМУНИСТ, ЦИГАНИН или КОЗА.

