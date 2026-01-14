Правителството одобри ремонта и разширяването на пристанището на Военноморската база във Варна
Булфото
На днешното си заседание Министерският съвет взе решение за даване на разрешение на министъра на отбраната за сключване на договор за „Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване на акваторията на ВМБ- Варна (ВР 1318)“, при реализацията на която е наличен основен интерес, свързан със сигурността на страната.
Ремонтът е необходим с цел приемане, базиране и обслужване на новопридобитите бойни кораби и съответното оборудване, съобщиха от пресцентъра на МС.
Проектът предвижда ремонт и разширяване на пристанищната инфраструктура, изграждане на съоръжения за поддръжка и базиране на новопридобитите кораби и удълбочаване акваторията на Военноморска база - Варна.
