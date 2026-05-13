Правителството отмени решение за пръскането срещу комари

Правителството отмени решението на предходния служебен кабинет от миналата седмица, с което средствата за третиране популацията на комари в крайдунавските райони бяха прехвърлени от здравното към земеделското министерство. След направен анализ от БАБХ, на която беше прехвърлен ангажиментът за пръскането против комари, е ясно, че институцията не може да го организира и се появяват съмнения за заобикаляне на Закона за обществените поръчки, предаде БНР.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че се прави възможното обработката на площите за започне до края на този месец:

"По принцип за ларвицидна обработка края на месец май, трябва до края на месец май да започне пръскането. Има период, в който има непрекъснато излюпване на комари, така че може да се пръска и след това. Все пак осъзнавате, че опитът да се прехвърли тази дейност на колегите от Българската агенция за безопасност на храните е от миналата седмица, въпреки че е пропуснат доста дълъг период, в който е могло да бъде намерено решение, така че сега да не си говорим по тази тема".

Министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че за тази и следващите 2 години няма сключен договор за борба с градушките у нас по самолетен способ. Това му е докладвал директорът на Агенцията за борба с градушките:

"За мое огромно учудване - пак ви казвам, това го разбрах буквално преди пет минути, като говорих с изпълнителния директор, от януари месец до сега обществената поръчка някъде се тътри из ведомствата. Разпоредил съм по телефона абсолютна проверка да се направи, за резултатите от която ще ви уведомя на един по-късен етап, защото ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители".

