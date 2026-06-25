Правителството отменя тарифата за пристанищните такси от 2007 г.

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Министерският съвет одобри проект на постановление за отмяна на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, приета през 2007 г.

Промяната се налага след изменения в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, с които от 2020 г. структурата и размерът на пристанищните такси се определят с решение на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, а не с Постановление на Министерския съвет, посочват от пресцентъра на МС.

С приемането на постановлението нормативната уредба се привежда в съответствие с действащото законодателство и се осигурява правилното прилагане на европейските изисквания за прозрачност при определянето на пристанищните такси.

Редактор "Екип на Петел",

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