Правителството отпусна 300,13 лева персонална пенсия на майка с 6 деца

На днешното си заседание правителството взе решение да отпусне персонална пенсия на многодетна майка, родила и отгледала 6 деца до навършване на пълнолетието им. Целта е да се подпомогне семейството ѝ, което е в затруднено положение, съобщават от пресцентъра на МС.

Жената е навършила пенсионна възраст, но няма право на пенсия, тъй като не отговаря на някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Персоналната пенсия се отпуска от 1 септември 2025 г. и е в размер на 300,13 лв. месечно. За изплащането й до края на 2025 г. са предвидени необходимите средства, в размер на 1 200,52 лв. от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, в рамките на средствата, предвидени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г.

