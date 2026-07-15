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Правителството отпусна над 10 млн. евро на учители

15.07.2026 / 20:10 0

Снимка Булфото

Правителството отпусна 10 674 437 евро за възстановяване на разходите за транспорт или наем на учители, които пътуват или живеят в друго населено място, за да преподават, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на 18 305 педагогически специалисти от 2921 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование, информира бТВ. Ще бъдат възстановени и средства за наем на 46 педагогически специалисти от 41 институции.

Средствата са разпределени по бюджетите на Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, и на общините.

Постъпилите заявки в Министерството на образованието и науката (МОН) от общински администрации, детски градини и училища за предоставяне на моторни превозни средства (МПС), на училищни автобуси, многократно надвишават бройката за закупуване на МПС.

Към настоящия момент в МОН има постъпили и неудовлетворени искания за предоставяне на 559 броя училищни автобуси с различен брой места, каза на 3 юли министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев в отговор на въпрос от народните представители Неждет Шабан и Джем Яменов от парламентарната група на ДПС относно искане от 19 юни 2026 г. за предоставяне на два нови училищни автобуса за Община Омуртаг.

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