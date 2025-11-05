реклама

Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

05.11.2025 / 18:22 0

Булфото

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за избор на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Правителството предлага Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС, съобщиха от пресслужбата на МС.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама