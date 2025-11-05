Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Булфото

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за избор на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Правителството предлага Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС, съобщиха от пресслужбата на МС.

