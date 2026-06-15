Правителството планира 19 млрд. евро инвестиции в отбраната

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19 млрд. евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение.

Това става ясно от подробностите, публикувани от правителството по плана за инвестиции до 2035 година. Голяма част от финансирането е заложено през националния бюджет и чрез заема на ЕС SAFE, предаде БНР.

Между 2026 и 2028 година са предвидени минимално необходимите разходи за отбрана като дял от БВП - между 2,15 и 2,65 процента. Това се налага, за да се осигурят средства за личен състав и текуща издръжка на въоръжените сили, както и за изплащане на задължения по международни договори за проекти за превъоръжаване и модернизация, пише в подробното предложение.

След 2028 година се предвижда първоначално малко по-бързо нарастване на разходите за отбрана. Тук основна роля ще играе финансирането по нисколихвения заем от инструмента на ЕС SAFE.

България планира закупуването на редица оръжейни платформи и отбранителни системи на стойност 3 млрд. и 261 млн. евро, които трябва да бъдат усвоявани постепенно до 2030 година.

При неяснота около продължаването на европейския механизъм за отбранително финансиране след 2030 година е предвидено по-плавно нарастване на разходите за отбрана. До 2035 година те трябва да достигнат целта от 3,5% от БВП, приета и с решението от срещата на НАТО в Хага.

Документът уточнява, че до 2035 година трябва да бъде осигурен и допълнителен дял от 1,5% от БВП за дейности, свързани с отбраната, като способности, подпомагащи изпълнението на отбранителните планове, мерки за гражданска защита, изделия и инфраструктура с двойна употреба и натрупване на стратегически запаси.

Редактор "Екип на Петел",

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