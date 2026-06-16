Правителството представя СИГМА – нова система за контрол на обществените поръчки

Снимка Министерски съвет

Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА) ще бъде представена в Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на правителството.

На представянето ще присъстват министър-председателят Румен Радев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

СИГМА е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, добавят от пресслужбата.

При представянето на програмата за управление на "Прогресивна България" в края на март Румен Радев обясни, че икономическият екип на формацията е разработил нов подход за контрол на публичните финанси, базиран на изкуствен интелект.

Разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект или накратко Sigma AI, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да могат да се търсят различни проблеми в тях и да бъдат отстранявани, обясни тогава Иван Василев.

Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и с всички други разходи, които правят публичните институции, така че да бъде минимизирана възможността за корупция, добави Василев, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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