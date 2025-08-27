Правителството ще обсъди назначаването на главен секретар на МВР

Снимка: Министерски съвет

Правителството ще проведе днес редовното си седмично заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Първа точка от предварителния дневен ред на заседанието предвижда кабинетът да обсъди проект на решение за предложение до президента за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР), предава БТА. В момента Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството.

„Това предложение се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и потенциала му да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни“, обясни в коментар пред журналисти вчера премиерът Росен Желязков. Главен комисар Мирослав Рашков е опитен полицай, вече година изпълнява функциите на главен секретар на МВР. Под неговото ръководство се работи добре, така че нямам колебания и забележки, заяви също вчера министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Дневният ред на правителственото заседание предвижда още обсъждане на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с решение на Министерския съвет.

