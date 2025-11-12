Правителството взе решение за съдбата на държавни имоти във Варна и областта

снимка: МС

На днешното си заседание правителството взе решение да се промени статута на имоти, предоставени за управление на ДП „Ръководство на въздушното движение“. Имотите се обявяват за частна държавна собственост. Неоперативните активи представляват сгради, които се намират на териториите на градовете Варна, Аксаково и Игнатиево от област Варна. Сградите нямат функционално и техническо значение за дейността на предприятието. Те са силно амортизирани с отпаднала необходимост и с цел безопасност ще бъдат премахнати, се посочва в решението на МС.

С друго гласуване на МС Община Варна получава собствеността върху имот - частна държавна собственост в града. Той се намира на ул. „Вилите“ № 1-А в район „Аспарухово“ и представлява терен със сграда в него. Имотът ще бъде използван за изграждане и функциониране на Черноморски младежки център, който ще обхваща дейности и мерки за ефективно социално включване и личностно развитие на младите хора в област Варна. Предоставяните от него услуги ще бъдат безплатни за всички ученици и младежи.

С работата на центъра ще се повиши ролята на неформалното образование за включване и овластяване на младежите, стимулиране на социално предприемачество като инструмент за развитие на младежки политики, креативност, партньорства и обмяната на опит. При нереализиране на Черноморския младежки център до 5 години от придобиването на имота община Варна ще трябва да го прехвърли на държавата, се посочва в правителственото решение.

