Правителството започва процес на фискална консолидация

снимка: Министерство на финансите

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в Люксембург.

Съвет ЕКОФИН обсъди икономическото и финансово въздействие на руската агресия срещу Украйна, икономическото възстановяване в Европа, Пролетния пакет на Европейски семестър за 2026 г., както и прилагане на рамката за икономическо управление. В контекста на проведената дискусия и във връзка с доклада на Европейската комисията за стартиране на процедурата по свръхдефицит за България, заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев запозна съвета с вътрешните и външни фактори, оказали влияние върху фискалната позиция на страната. Негативните събития в геополитически план, съчетани с разходни ангажименти с постоянен характер, приети от няколко последователни парламента, без съответстващите приходни компенсаторни мерки, са в основата на натрупаните дисбаланси в публичните финанси.

Министърът подчерта, че възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на настоящото правителството. Гълъб Донев информира, че в момента активно се работи по подготовката на Закона за държавния бюджет за 2026 г., с цел приемането му до края на юли от Народното събрание. Министерският съвет започва процес на фискална консолидация, така че България да се върне в рамките на референтните граници на Пакта за стабилност и растеж и към дългосрочна устойчивост на публичните си финанси.

В рамките на законодателните обсъждания министрите обмениха мнения по регламента относно разширяването на обхвата на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM). Постигнат беше общ подход за целенасочената му ревизия поради важната му роля като инструмент за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии и за осигуряване на равнопоставени условия на конкуренция между европейските и чуждестранните производители.

Дискутиран беше и Пакетът за пазарна интеграция и надзор с мерки, предназначени да премахнат бариерите и да отключат пълния потенциал на единния пазар на ЕС за финансови услуги. Вицепремиерът Донев заяви, че трансграничното измерение следва да бъде основен елемент при определяне на значимите субекти под пряк надзор на равнище ЕС, насочен към дружества, чиято дейност, рисков профил и потенциално въздействие надхвърлят рамките на една държава членка и могат да окажат влияние върху функционирането на вътрешния пазар или върху финансовата стабилност в повече от една юрисдикция. България счита, че бъдещата рамка за пряк надзор на Европейския орган за ценни книжа и пазари следва да постигне баланс между по-голяма надзорна конвергенция на равнище ЕС и запазване на секторната експертиза и приноса на националните компетентни органи.

Вицепремиерът Гълъб Донев взе участие в заседанията на Еврогрупата в регулярен и приобщаващ формат, които се проведоха вчера.

Редактор "Екип на Петел",

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