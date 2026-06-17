Правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храната

Булфото

Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва контролът върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме, заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Вчера имахме среща и с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на сектора, защото всички проблеми в него се отразяват пряко върху цената на храната и на услугите, каза министър-председателят, цитиран от БТА.

Той посочи, че продължават усилията за подобряване на бизнес климата и на условията за правене на бизнес, за да се пречупи негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, износа и инвестициите. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност, заяви премиерът Радев. По думите му, фокусът трябва да е не само върху рязане на разходи, но и върху пълненето на хазната.

Мерки в подкрепа на транспортния бранш, както и за устойчивото развитие на сектора предприема правителството, каза вчера министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с представители на сдруженията на автомобилните превозвачи, съобщиха от правителствената информационна служба.

Редактор "Екип на Петел",

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