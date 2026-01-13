Правната комисия към парламента ще обсъди утре изцяло машинния вот

Снимка: Булфото

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси ще разгледа утре на второ четене общ законопроект за промени в Изборния кодекс (ИК), в който са отразени приети на първо четене законопроекти, внесени от „Възраждане“, „Има такъв народ“, „БСП-Обединена левица“, „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ). Според справката на интернет страницата на Народното събрание в дневния ред на комисията е и първото гласуване и на поправки в ИК, предложени от ПП-ДБ свързани само с връщането на 100% машинен вот, предава БТА.

Според президента Румен Радев е необходимо 100% машинно гласуване, с електронно отчитане на гласовете, но със задължително преброяване на разписките.

Коментари на политици в Народното събрание за връщане изцяло на гласуване само с машини имаше преди и след коледните празници.

Дойдат ли избори, се заговаря веднага за Изборен кодекс, за машини и за измами. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия, така че, каквото и да решат, за нас е все едно, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов още в края на миналата година преди парламентарната ваканция във видео, публикувано на неговата фейсбук страница.

Предлагаме 100% машинно гласуване, както беше на изборите през 2021 г., в предизборна ситуация трябва да минимизираме промените в Изборния кодекс, затова предлагаме само връщане на машинния вот, коментира днес пред журналисти съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. Това, което виждаме от проекта на доклад за второ четене в правна комисия утре за другите промени в Изборния кодекс, не за нашите, можем да заключим, че настоящото мнозинство – ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“, „ДПС-Ново начало“ и БСП може би вече са се разбрали за съществени промени в кодекса и вкарване на оптични скенери, посочи политикът. По думите му това е измамен ход, тактически ход на Пеевски и Борисов, който е измислен, за да кажат като толкова искате машини, ще има, но други машини.

Изцяло да отпадне хартиената бюлетина настояват и от „Възраждане“. В голяма част от законопроектите за промени в Изборния кодекс се прави опит да се въведат машини за сканиране на хартиени бюлетини, но от „Възраждане“ сме против каквото и да е оставане на хартиените бюлетини под някаква форма, заяви пред медиите Петър Петров.

„ДПС-Ново начало“ е за машинно гласуване, но не с тези машини, които са компрометирани", се разбра в хода на разговора на президента Радев с представители на партията по време на консултациите в края на миналата година. С тези машини, чийто софтуер не е под достатъчно ефективен контрол и показаха защо в Европа никъде ги няма, не сме съгласни те да отчитат резултата от изборите, заяви зам.-председателят на парламентарната група Йордан Цонев. Може да се гласува, за улеснение, с тях, но трябва да се брои, да има граждански и политически контрол и видеонаблюдение, смятат от партията.

БСП подкрепя машинното гласуване, но не във вида, в който съществува в момента и не по начина, по който се отчитат бюлетините в момента, каза председателят на партията Атанас Зафиров пред президента Румен Радев, отново по време на консултациите преди връчването на проучвателните мандати за съставяне на правителство. Според него не малка част от избирателите държат и на хартиеното гласуване, въпреки че там стават най-големите злоупотреби. Предстои един сериозен разговор в партията и в коалицията каква да бъде позицията ни по отношение на гласуването с хартия, уточни Зафиров.

За 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, настояват от „Има такъв народ“(ИТН). Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си, обясни днес зам.-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов. По думите му видимо в обществото се налага тази необходимост от промяна в Изборния кодекс.

Имаме инициирани предложения, които стоят някъде в деловодството на парламента, ще продължим тази тема не само за машинното гласувано, но и за машинното отчитате на резултатите и машинното протоколиране. Това е много важно – да завършим машинния процес до финала на избора, заяви председателят на парламентарната група „Алианс за права и свободи“ (АПС) Хайри Садъков след края на консултацията при президента.

Вече сме подготвили нашите предложения за промяна в Изборния кодекс, но имам огромни съмнения, че това мнозинство в парламента може да допусне промяна, която да доведе до по-честни и справедливи избори, коментира преди коледните празници лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев. Дано ни стигнат гласовете за нещо хубаво, като само машинно гласуване, задължително видеонаблюдение за стартирането на работата на секциите и разширяване на функциите на МВР по охрана, допълни той.

Най-малката парламентарната група - на „Величие“, настоява за спешни законодателни мерки за възстановяване на доверието в изборния процес, включително „100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките. Това обяви на разговорите с президента Радев лидерът на партията Ивелин Михайлов.

