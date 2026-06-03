Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев

Снимка Уикипедия, Alain Rolland

Правната комисия в Европарламента е отхвърлила искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев.

Това решение не е окончателно и трябва да бъде гласувано в пленарната зала.

До искането се стигна, след като през 2025 г. започна мащабно разследване за лобистки практики и получаване на подаръци от частна компания, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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