Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев
Снимка Уикипедия, Alain Rolland
Правната комисия в Европарламента е отхвърлила искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев.
Това решение не е окончателно и трябва да бъде гласувано в пленарната зала.
До искането се стигна, след като през 2025 г. започна мащабно разследване за лобистки практики и получаване на подаръци от частна компания, пише nova.bg.
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