Правната комисия в НС прие и трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт

Поставиха началото на съдебната реформа.

На първото заседание на временната правна комисия в парламента депутатите приеха и трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани със съдебната реформа. Законопроектите са внесени от „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и от групата на „Демократична България“.

От „Прогресивна България“ предлагат пленумът на ВСС да избира временния главен прокурор и председателя на ВАС. Досега това ставаше чрез прокурорската и съдийската колегия към ВСС. Според законопроекта това ще се случи в едномесечен срок след влизане в сила на промените. Предлага се също в срок от 1 месец ВСС да организира и избор на членове от квотата на съдиите, прокурорите и следователите. Предвижда се още за членове на ВСС да не се избират лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на ВАС и ВКС или техни заместници, пише novini.bg.

Сред акцентите в промените на „Продължаваме промяната“ са текстовете, с които да не се допуска неограничено във времето едно и също лице да изпълнява функциите на главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС.

От „Демократична България“ предлагат ограничаване на политическото влияние върху правомощията на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

