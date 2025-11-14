Правосъдният министър: Български банки може да спрат плащания към "Лукойл"

Булфото

„От вчера има нов допълнителен риск - получено е предупреждение за спиране на плащанията от някои български банки, както и всички банкови картови транзакции с обекти на санкционираните лица, не от 21-ви, а по-рано, в рамките на идната седмица.“

Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседание на Съвета по сигурността, свикан от премиера заради ситуацията с „Лукойл“, предаде бТВ.

Това налага адекватни, бързи и спешни мерки, които ние предприехме в първия възможен момент, добави Георгиев.

„Затова и от днес правителството има право в рамките на новите правомощия, които дава особеният представител, да действа“, каза още той.

Георгиев заяви, че предприетото до момента от правителството е съгласувано с партньорите.

„Кабинетът очаква в изключително кратки срокове да получи очаквания за българското общество резултат. Той се състои в еднократна лицензия, която да даде възможност за продължаване на дейността, в случай, в който българската държава гарантира, че прилага ефективно немския модел за мениджмънт и контрол върху активите, по начин по който не стигат плащания към акционерите или не стигат плащания към санкционираните лица за финансиране на войната“, каза Георгиев.

