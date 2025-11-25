Правосъдният министър: Няма срамно в това някой да бъде жертва на психически тормоз и на физическо насилие

Пиксабей

Няма срамно в това някой да бъде жертва на психически тормоз, на физическо насилие и е важно мъже и жени да говорят по темата, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев при откриването на конференция на тема „Гласът на жените, в подкрепа на Закона“ по случай Международния ден за елиминиране на насилието над жени. Организатори на събитието са фондация „Асоциация Анимус“.

На събитието присъстват омбудсманът Велислава Делчева, заместник-председателят на Столичния общински съвет Ваня Тагарева, както и другите представители на изпълнителната и съдебната власти, предаде БТА.

Предстои през норвежкия финансов механизъм самостоятелна нова, трета програма за превенция на домашното насилие, с възможност за финансиране на неправителствения сектор, съобщи министърът.

От името на премиера и целия кабинет Георгиев изрази дълбока ангажираност с ефективното прилагане на Националния координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие.

Министърът отбеляза, че законодателната рамка вече е адекватна, акцентира върху инфраструктурата, като отчете за най-важно практическото прилагане на неща, които ги има на хартия, което предстои да се направи в рамките на координационния механизъм. По думите му трябва да се разчита на протокола, на автоматизирана система, когато един пострадал от насилие се обърне към социалната служба, да се знае, че по веригата започват да светят лампичките и всички институции са наясно със случилото.

Три нови регионални центъра за правно консултиране, съвместно с българската адвокатура, има в Русе, Бургас и Велико Търново, предстои откриване на още няколко, включително в Добрич. Георгиев отбеляза увеличаването с 50% на финансирането на Националното бюро за правна помощ за безплатна правна помощ за всички.

По думите му битката с домашно насилие може да се спечели благодарение на общите и непрестанни усилия, на създаването не просто за усещане за държавност, а на адекватна задължителна рамка, която да е неизбежна като подкрепа. „Затова трите стълба на подкрепата – безплатната психологическа помощ, безплатната правна помощ и безплатното настаняване в защитени жилища, ще продължат да бъдат фокус в нашата работа“, каза министър Георгиев.

Той отбеляза важното и голямо значение на експертизата на неправителствения сектор в областта на домашното насилие. Министърът акцентира върху превенцията и обучението на служителите в институциите, които са ангажирани с темата за домашно насилие – магистрати, полицаи и други. По думите му неглижирането на сигналите за насилие трябва да останат в историята и да се носи дори дисциплинарна отговорност.

Надежда Стойчева, директор на фондация „Асоциация Анимус“, посочи, че тази година убитите жени са 23. През 2025 г. можем да се похвалим само с координационния механизъм за пострадали от насилие, приет от Министерски съвет, каза още тя и отбеляза неговата голяма важност.

Стойчева отбеляза, че преди четири дни фондацията е направила 31 години. „През всички тези години не сме спирали да работим, не сме затваряли нито една услуга, именно затова хората ни имат доверие“, каза тя.

