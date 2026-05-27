Правосъдният министър: Ще се срещна с Ковеши за процедурата ни за европейски прокурор

кадър: Нова тв

Вътрешната процедура за избор на европейски прокурор и международният имидж са застрашени, сподели в интервю пред БНР министърът на правосъдието Николай Найденов.

"Поисках и следващия месец ще се среща с шефа на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши, за да чуя нейната позиция и притеснения и да решим по какъв начин ще продължим процедурата, за да излъчим достоен кандидат и без съмнения за негова зависимост. Искам да чуя от Кьовеши, дали от гледна точка на правилата за избор на европейски прокурори, нашите процедури се възприемат еднозначно за ЕК. Ако се приемат, процедурата ще приключи така, както е, след произнасяне от ВАС. Надявам се бързо да приключи и да продължим, ако е допустима на правилата на ЕК. Говоря за тази процедура, която се провежда, защото имаме две от началото на годината", каза още в "Преди всички" правосъдният министър Николай Найденов.

Относно избора на Теодора Георгиева той обясни, че това, "което мога направя, е да предоставя в НС цялата налична открита документация, защото има неща с гриф, за провеждането на този избор".

На въпрос за подадената оставка от Борислав Сарафов като шеф на НСлС, той каза:

"Към настоящия момент няма информация г-н Сарафов да е депозирал оставка от един или друг свои пост. Прочетох медийната информация, че има такива намерения, но нито от дневния ред на прокурорската колегия, нито от друга информация това може да бъде потвърдено."

Найденов обясни, че "по принципи самите призиви за оставка на едно или друго лице, което заема на висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са от натрупано обществено напрежение и енергия, тези призиви нямат юридически контекст".

"Юридически погледнато, докато не приключи производството пред ВАС, хипотезата "подаде оставка като шеф на НСлС", не считам, че са налице други правнорегулирани механизми, с които да се предизвика неговото напускане на съдебната система", каза Николай Найденов.

Според него анкетните комисии не са инструментът, който може да бъде използван за разплитане на тези мрежи. "Анкетните комисии не са заместител на функциите на органите, които са призвани да го направят. Органите очевидно страдат от структурни дефицити. По-добре е да вложим усилия да направим органите независими. Не е подходящ механизъм, че приемаме орган, който не си върши работата и натоварваме друг орган – това не дава резултата. Надявам се с новите правила за ВСС да се изберат такива членове, които да дадат началото на оздравителен процес, защото не може съдебната система да се занимава дълго време със себе си, тя е призована да лекува язвите в обществото", коментира правосъдният министър.

И обясни, че нов състав на ВСС би могъл да допринесе за промяна в системата, но няма как да стане без помощ от законодателния орган.

Правосъдният министър отрече да е човек на Сотир Цацаров, но посочи, че е работил с него, както и с Лозан Панов. И припомни, че през 2024 г. е назначаван от Николай Денков за зам.-министър и биографията му е била на бюрото на премиера и данните за него са проверявани.

