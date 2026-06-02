Правосъдният министър: Установили сме всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая "Баба Алино"

снимка: МРРБ

Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино, както и нотариалните актове и нотариусите, издали документите, удостоверяващи собствеността върху тях. Това съобщи правосъдният министър Николай Найденов.

По думите му цялата събрана документация вече е предадена на разследващите органи, предаде БНТ.

Предстои и пълна проверка в Службата по вписванията във Варна, която ще бъде извършена от Инспектората към Министерството на правосъдието.

Правосъдният министър Николай Найденов съобщи още, че Васил Михайлов, известен като „прокурорския син" се е сбил тази сутрин в затвора в Бобов Дол. Откакто е там има общо три нарушения - отказал е да бъде тестват за алкохол при пристигането му и две сбивания, включително въпросното днес сутринта. От затвора са поискали да се промени режимът му на излежаване на присъдата от общ в по-тежък, каза още Найденов.

