Правосъдният министър чака мотивите за отказа за отстраняването на Русинова

Булфото/МП

Министърът на правосъдието Николай Найденов най-вероятно ще обжалва вчерашния отказ на Прокурорската колегия да отстрани временно от поста ѝ като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова.

Преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет Найденов уточни, че окончателното си решение ще вземе, след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици.

Найденов коментира, че не е изненадан, но е очаквал все пак членовете на Прокурорската колегия да проявят известен разум.

"Явно статуквото продължава да действа по добре познатия начин", каза той, цитиран от БНР.

На въпрос защо според него се прави всичко възможно Емилия Русинова на всяка цена да продължи да бъде градски прокурор, правосъдният министър отговори, че не би си позволил да спекулира, но се съгласи, че вероятно причината е, че в Софийската градска прокуратура се разглеждат едни от най-общественозначимите дела.

По думите му "тя се е превърнала в своеобразен съд за чувствителни разследвания".

Като конкретен пример той посочи делото за източените милиони от строителството на магистрала "Хемус", което от години се разследва именно от тази прокуратура, и препоръча на журналистите да проследят кариерната съдба на магистратите по делото.

Найденов очаква Върховният административен съд да уважи евентуална негова жалба срещу отказа на Прокурорската колегия да отстрани временно Емилия Русинова, както и дисциплинарната процедура срещу нея заради данни за съвместни пътувания преди години със сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров - Еврото, да приключи в разумен срок.

Редактор "Екип на Петел",

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