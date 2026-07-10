Правосъдният министър поиска наказание за нотариуса Веселин Петров по случая "Баба Алино"

Булфото

Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска наказание за нотариуса Веселин Петров, с район на действие Районен съд – Варна, във връзка с работата му с недвижими имоти в местността „Баба Алино“, съобщиха от Министерството на правосъдието.

От министерството посочват още, че Найденов е възложи на Инспектората по Закона за съдебната власт да направи проверка на дейността на Петров. В хода на проверката са констатирани множество съществени нарушения при извършването на нотариалните производства, свързани с удостоверяването на правото на собственост върху недвижими имоти. Установено е, че е липсвала мотивирана правна преценка и постановления, въз основа на които да се издадат актовете. Установени са и други съществени нарушения, свързани с производството, предаде БТА.

В резултат на извършените нотариални действия нотариусът е допуснал издаването на документ за собственост за около 35 сгради, намиращи се върху горска територия, и множество самостоятелни обекти в тях. Към някои от нотариалните дела липсват писмени доказателства, удостоверяващи придобивното основание за сградите.

С оглед на тези констатации, министър Найденов е предложил на председателя на Нотариалната камара да бъде образувано дисциплинарно производство и да бъде наложено наказание на нотариус Веселин Петров. Копие от протокола от проверката е изпратено на Съвета на нотариусите.

От правосъдното министерство допълват, че се извършват проверки и на други нотариуси по казуса „Баба Алино“, като посочват, че информацията по проверките не предопределя изхода на дисциплинарното производство.

Девет наказателни производства има образувани след акцията на МВР във Варна и случая „Баба Алино“, каза преди дни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той отбеляза, че всяко едно от тях е с различен предмет. При акцията във Варна бяха задържани 25 души до 24 часа, като са били иззети над 140 хиляди страници писмени доказателства, разпитани са и множество свидетели.

Относно удостоверенията за търпимост, пред медиите на въпрос на БТА, министър Демерджиев каза, че МВР ще проверява подобни удостоверения и в други части на страната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!