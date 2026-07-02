Правосъдният министър поиска отстраняване на Емилия Русинова от поста административен ръководител на СГП

снимка: Министерсво на правосъдието

Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) отстраняване от длъжност на Емилия Русинова, административен ръководител на Софийска градска прокуратура (СГП) – както от ръководните й функции, така и от длъжността „прокурор“.

В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от СГП, така и от СРП, предаде Нова телевизия.

В прессъобщение на Правосъдното министерство се посочва, че достъпът й до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. То е образувано на 13 май 2026 г. за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи за накърняване на престижа на съдебната власт. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера „Осемте джуджета“. Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могла да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство.

Министър Найденов внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия. Без да предопределя изхода на основното производство, правосъдният министър упражнява функцията си да обезпечи изясняване на всички факти и обстоятелства, относими към етичното поведение на прокурор Русинова.

Редактор "Екип на Петел",

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