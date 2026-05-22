Правосъдният министър поиска среща с Кьовеши заради Теодора Георгиева

Правосъдният министър Николай Найденов е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши заради назначението на бившия български европрокурор Теодора Георгиева.

Поводът са думите на Кьовеши в „120 минути“ по bTV, че видеозаписът на Георгиева и Петьо Петров – Еврото в ресторант „Осемте джуджета“ има връзка с назначаването ѝ на поста.

Николай Найденов се обърна и към директора на следствието и бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

„Не бих призовал Сарафов да се оттегли, но ще го поздравя, ако го направи. Надявам се той да прояви достатъчно чест. Аз не знам колко още законодателни промени да предложим, за да се справим с тази ситуация, но ще продължим да ги предлагаме“, каза Найденов.

Найденов съобщи в кулоарите на парламента, че ще обжалва отказа на прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, в момента заместник-главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Жалбата ще бъде внесена другата седмица във ВАС.

„Борбата със задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам. Надявам се той да прояви достатъчно чест и да освободи прокуратурата от себе си“, допълни Найденов.

В искането си за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов служебният министър Андрей Янкулов бе посочил ред действия и бездействия, представляващи сериозни нарушения и обосноваващи налагане на най-тежкото наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност, т.е. от системата.

Миналата седмица прокурорската колегия на ВСС отказа да образува дисциплинарно дело, позовавайки се на изтекла давност за част от сочените нарушения и необоснованост на предложението в останалата част. А министър Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва отказа или да внесе ново дисциплинарно предложение за Сарафов.

„Получих мотивите на прокурорската колегия в писмен вид и се запознах с тях. След анализ прецених, че са налице основания това решение да бъде обжалвано пред ВАС. Считам, че в ситуация, в която Сарафов има поставени въпроси към него, останали без отговори, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори“, коментира правосъдният министър.

Нещо повече, Сарафов в продължение на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система – ръководител на апелативната специализирана прокуратура, заместник-главен прокурор при двама главни прокурори, и.ф. главен прокурор, в момента е директор на Националната следствена служба. 15 години, през които са се трупали въпроси, 15 години съдебна номенклатура, създаване на нерегламентирани, предполагам, влияния, зависимости, връзки. Това трябва да приключи и не считам, че е редно да се крие зад мълчанието – своето и на институциите, които е сложил пред себе си“, категоричен бе министърът.

Найденов съобщи също, че депутати от „Прогресивна България“ са внесли в парламентарното деловодство проект за изменения в Закона за съдебната власт, свързани със статута на директора на НСлС.

„През 2025 г. бяха приети разпоредби в ЗСВ, според които директорът на НСлС получава относителна самостоятелност в рамките на прокуратурата да назначава служители, да командирова следователи и др. Сарафов като директор на НСлС по право е и заместник-главен прокурор по разследването. Законопроектът прекратява това положение – той вече няма да е по право заместник-главен прокурор, нито ще управлява еднолично НСлС“, подчерта Найденов.

„В прокуратурата работят достойни прокурори и следователи, те трябва да бъдат подкрепени. Считам, че хора, които дълго време са упражнявали функциите на съдебна номенклатура не трябва да тежат с присъствието си върху магистратите, които всеки ден изнасят тежестта на обвинението като господари на досъдебното производство“, категоричен бе министърът, пише btvnovinite.bg.

