Правосъдният министър се среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши

МП/Булфото

Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши по време на работното си посещение в Люксембург, съобщиха от пресцентъра на правосъдното министерство.

Найденов ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, на 5 юни, предава БТА.

Министрите на правосъдието ще търсят частичен общ подход по компромисния текст на предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ за периода 2028 – 2034 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) 2021/693.

Предложението за Регламент за създаване на програма „Правосъдие“ за периода 2028 – 2034 г. беше представено от Европейската комисия на 3 септември 2025 година.

Участниците ще обменят мнения и по темата, свързана с предложението за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването на решения и приемането на автентични актове в областта на произхода и относно създаването на европейско удостоверение за произход.

Те ще обсъдят и темата за възможни инициативи на ЕС в областта на наказателното право срещу престъпленията от омраза и речта на омразата.

Вчера Министерският съвет одобри позициите на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“.

Редактор "Екип на Петел",

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